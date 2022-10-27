الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022
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اليونيفل: نهنئ لبنان وإسرائيل على التسوية البحرية التاريخية التي ستفيد السكان على جانبي الخط الأزرق ونتطلع إلى رؤية تقدم على الأرض تماماً كما حصل في البحر
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