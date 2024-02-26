الأثنين 16 شعبان 1445 ﻫ - 26 فبراير 2024 |
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    انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على البحرين ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة السلة بنتيجة ٣٩- ٣٣

    منذ 48 دقيقة
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