الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    انتهاء الدورة الأولى من انتخاب رئيس للجمهورية وحصول ميشال معوّض على 42 صوتاً فيما صوّت 55 نائباً بورقة بيضاء وصوّت 21 نائباً لأسماء أخرى

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      مصرف لبنان
      زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
      ليونيل ميسي
      الأرجنتين ليست بينهما.. ميسي يرشّح منتخبَين للفوز بكأس العالم
      النائب ميشال دويهي
      ميشال الدويهي: أنا خارج تكتل التغيير!