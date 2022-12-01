الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022
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انتهاء الشوط الأول بتقدم إسبانيا على اليابان (1-0)
منذ 46 دقيقة
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