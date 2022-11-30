الأربعاء 6 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 30 نوفمبر 2022
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انتهاء الشوط الاول بين منتخبي تونس وفرنسا واوستراليا والدانمارك بالتعادل السلبي 0-0 في مونديال قطر 2022
منذ 37 دقيقة
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