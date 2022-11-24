الخميس 30 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 24 نوفمبر 2022 |
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    انتهاء المواجهة الأولى ضمن المجموعة الثامنة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية بالتعادل السلبي 0 - 0

    منذ ساعة واحدة
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