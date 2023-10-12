الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
منذ 58 دقيقة
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