الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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    انخفاض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الأميركي لأدنى مستوى منذ يونيو 1985

    منذ 43 دقيقة
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