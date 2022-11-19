السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    اندلاع حريق ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن

    منذ 4 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
      بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
      سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"

      مواضيع قد تهمك

      مواضيع قد تهمك

      الأكثر قراءة

      مونديال قطر 2022
      بالفيديو.. فيفا تطرح أغنية المونديال 2022 "Tukoh Taka"
      لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
      باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!
      شاكيرا
      ما حقيقة انسحاب شاكيرا من افتتاح مونديال قطر 2022 ؟