السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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    اندلاع حريق كبير في الضنية والمساعي مستمرّة لإخماده

    منذ ساعة واحدة
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