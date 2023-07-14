الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
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    اندلاع مواجهات عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم شعفاط في القدس

    منذ 35 دقيقة
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