الأربعاء 10 رمضان 1445 ﻫ - 20 مارس 2024
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اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال
منذ 53 دقيقة
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