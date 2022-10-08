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    اندلع حريق هائل في المنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وزبدين، امتد الى بورة لكسر السيارات" وتعالت سحب الدخان الكثيف في سماء المنطقة

    منذ 3 دقائق
    آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2022 7:33 مساءً
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