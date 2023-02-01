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    انطلاق القمة الروحية المسيحية في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفي حضور عدد من البطاركة الكاثوليكك والارثوذكس وممثلين عنهم لبحث سبل الخروج من الأفاق المسدودة لانتخاب رئيس للجمهورية

    منذ 54 دقيقة
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