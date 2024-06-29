السبت 23 ذو الحجة 1445 ﻫ - 29 يونيو 2024
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انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في صيدا والجنوب
منذ 56 دقيقة
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