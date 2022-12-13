الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022
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انطلاق مباراة الأرجنتين مع كرواتيا في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022
منذ 6 دقائق
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