الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 25 ديسمبر 2022
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انفجار في العاصمة الأفغانية كابل ولا معلومات عن ضحايا
منذ 53 دقيقة
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