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    انهيار سقف شقة في منطقة الاوزاعي في حي عساف خلف بنك جمال وقد سارعت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني على الفور للنجدة

    منذ 3 ساعات
    آخر تحديث: 1 - مايو - 2023 12:59 صباحًا
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