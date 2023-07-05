الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
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    باريس سان جرمان يعيّن الإسباني لويس إنريكي مدرباً جديداً له

    منذ ساعتين
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