الأربعاء 12 صفر 1447 ﻫ - 6 أغسطس 2025 |
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    بارّاك: دول الخليج قالت "إذا قمتم بخطوات نزع السلاح سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ"

    منذ 31 دقيقة
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