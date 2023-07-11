الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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    باسيل: الحريص على الجيش فليحترم القانون وليوقف عشرات العقود بالتراضي فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطّي وزير الدفاع يُعتبر انقلاباً عسكرياً حقيقياً لن نسكت عنه

    منذ 44 دقيقة
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