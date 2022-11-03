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    باسيل بعد انتهاء جلسة مجلس النواب: عدم تأليف حكومة سابقة خطيرة في دستورنا وميقاتي حفظ فكرة أنّنا لن نمنحه الثقة فلماذا ترك البلد 4 أشهر بلا حكومة؟

    منذ 16 دقيقة
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