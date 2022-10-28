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    باسيل بعد لقائه الراعي: الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس وللأسف بعد أيام سندخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون أن يبذل أي أحد الجهد للحوار والتفاهم

    منذ ساعة واحدة
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