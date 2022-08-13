السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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    باسيل: تمثيل رئيس الجمهورية ووجود كتلة وازنة معه تدعم الرئيس وتزيد من صلاحياته ومن المرفوض كلياً أن يكون الرئيس منعزل كلياً عن الارض ما يعتبر رئيساً "منزلاً أو مسقطاً" على بيئته

    منذ ساعة واحدة
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