الأحد 2 ربيع الأول 1445 ﻫ - 17 سبتمبر 2023
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باسيل خلال حفل إطلاق الولاية الجديدة لرئاسة "التيار الوطني الحر": نلتقي تحت عنوان "تجديد الثقة" وهذا معنى التزكية للمرّة الثالثة والتيّار حدّد خياره وهو الثقة بمساري وبخياراتي التياريّة والوطنية وهذه دعوة لي لمواصلة المسار نفسه
منذ 54 دقيقة
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