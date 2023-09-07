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    باسيل خلال عشاء هيئة قضاء البترون: لا يغامر أحد بأوهام التقسيم ولا يردّنا أحد الى مشاريع التهجير فحماية المسيحيين لا بتكون بتهجيرهم مجدداً من الأطراف كما حفلة التحريض في عين إبل فمصلحة المسيحيين بالدولة لا دويلات الحرب وصناديق الميليشيات

    منذ ساعة واحدة
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