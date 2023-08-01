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باسيل: عندما ننتقد قائد الجيش لا ننتقد المؤسسة إنما الشخص وهذا من محبّتنا حتّى وقف الخطأ ومعالجته ونفصل الشخص والقائد عن الجيش كي لا تؤذي أعماله المؤسسة لتبقى بعيدة عن الفساد
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 11:39 مساءً
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