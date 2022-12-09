الجمعة 15 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 9 ديسمبر 2022
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باسيل عن إمكان ترشيح أحد من "التيار الوطني الحر" لرئاسة الجمهورية: "هيدا حكي للتسلاية"
منذ ساعة واحدة
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