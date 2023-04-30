الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023 |
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    باسيل: موافقون على أكثر من شخص لرئاسة الجمهورية ولا نعلن تلك الأسماء لأننا جديون بما نطرح ولا نريد حرق الأسماء وكمسيحيين علينا مسؤولية كبيرة في الاتفاق مع بعضنا البعض لمنع أي تدخل خارجي

    منذ 5 دقائق
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