باسيل: نُريد قراراً سياسيًّا لبنانيًّا لإعادة النازحين لا تمويلاً للبقاء فالمال لا ينفع بل الضّرب على الطاولة لإعادة النازحين

السبت 25 شوال 1445 ﻫ - 4 مايو 2024
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باسيل: نُريد قراراً سياسيًّا لبنانيًّا لإعادة النازحين لا تمويلاً للبقاء فالمال لا ينفع بل الضّرب على الطاولة لإعادة النازحين
منذ ساعتين
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