السبت 19 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023 |
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    بايدن: أعلن اليوم أن الولايات المتحدة دمرت بأمان آخر مخزونها من الأسلحة الكيميائية

    منذ ساعتين
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