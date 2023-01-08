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    بايدن: أعمال العنف التي ارتكبها مؤيّدون لبولسونارو في البرازيل "فضيحة"

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 9 - يناير - 2023 2:57 صباحًا
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