السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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    بايدن: أمريكا مستعدة لاتخاذ المزيد من الأفعال في أعقاب هجمات من جماعات مرتبطة بإيران على قوات أمريكية في العراق وسوريا

    منذ 57 ثانية
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