السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022
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الصحافة
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بايدن: إيلون ماسك اشترى منصة تنفث الأكاذيب عبر العالم
منذ 43 دقيقة
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