الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022
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أخبار العالم
الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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بايدن: في الأسابيع القادمة ستبدأ إدارتي في الإعلان عن إجراءات تنفيذية لمواجهة الحالة المناخية الطارئة
منذ ساعة واحدة
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