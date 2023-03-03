الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023
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بدء إضراب عمال النقل العام ليوم واحد في 6 ولايات ألمانية احتجاجاً على الأجور
منذ ساعة واحدة
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