السبت 28 صفر 1444 ﻫ - 24 سبتمبر 2022 |
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    بدء اللقاء الذي يُعقد في دارة السفير السعودي وليد البخاري بحضور المفتي دريان والنواب السنة

    منذ ساعة واحدة
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