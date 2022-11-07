الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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    بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة وعلى جدول أعمالها ثمانية مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها مشروع قانون الكابيتيل كونترول

    منذ ساعة واحدة
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