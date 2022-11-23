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    بدء جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2022 11:39 صباحًا
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