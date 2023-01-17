الثلاثاء 24 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 17 يناير 2023 |
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    بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان

    منذ 14 دقيقة
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