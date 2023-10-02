الأثنين 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 2 أكتوبر 2023
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الصحافة
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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بدء جلسة لجنة المال بحضور وزير المال ومصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق
منذ 37 دقيقة
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