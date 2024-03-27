الأربعاء 17 رمضان 1445 ﻫ - 27 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    بدء جلسة لجنة المال برئاسة كنعان وبحضور وزيري الصحة والمالية لمتابعة توزيع اعتمادات المستشفيات والاستشفاء ومسألة الأدوية المزمنة والمستعصية

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
      فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
      مروان البرغوثي
      غزة تحت النار
      إضافة لواشنطن والاحتلال.. السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
      عنصر من شعبة المعلومات
      شعبة المعلومات توقع بعصابة سرقة في جبل لبنان.. ومفاجأة حول أحد المتورطين!