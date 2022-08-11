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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خلي

    منذ 16 دقيقة
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