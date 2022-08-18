الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للبت بالسيناريوهات المرسلة من قبل وزارة المال أخيراً والتي لها علاقة بالايرادات والنفقات فضلاً عن بعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف

    منذ 8 دقائق
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