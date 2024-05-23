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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة كنعان لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطوابع بحضور وزير المال ورئيس ديوان المحاسبة

    منذ 3 ساعات
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