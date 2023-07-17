الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار قانون الصندوق السيادي للنفط والغاز بحضور وزير الطاقة وهيئة قطاع البترول

    منذ ساعتين
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