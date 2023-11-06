الأثنين 22 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 6 نوفمبر 2023 |
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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان المنعقدة بحضور وزير المال يوسف خليل بدقيقة صمت حداداً على ضحايا الجنوب قبل متابعة درس مشروع موازنة ٢٠٢٤

    منذ دقيقتين
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