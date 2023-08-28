الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة "الفاريز ومارسال"

    منذ ساعتين
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