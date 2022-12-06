الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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    بدء جلسة لجنة المال والموازنة

    منذ 6 دقائق
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