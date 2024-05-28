الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024
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بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
منذ 7 دقائق
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